Repórter pré-candidato é suspeito de ser informante de facção no PR

Um repórter policial e pré-candidato a vereador de Maringá (PR) foi indiciado por suspeita de integrar uma organização criminosa na cidade.

O que aconteceu

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca nesta quinta-feira (8) contra André Almenara. O suspeito, que teve um celular recolhido, se diz repórter e apresentador de TV e publica notícias sobre crimes na cidade. Almenara também era pré-candidato a vereador pelo União Brasil.

O repórter é suspeito de passar informações privilegiadas para criminosos. De acordo com a polícia, o homem trocava mensagens com membros da organização, avisava sobre operações e comprometia as ações de agentes.