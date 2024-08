Prefeito de Sertânia (PE) sofre tentativa de homicídio; autor é procurado

O prefeito de Sertânia (PE), Ângelo Ferreira (PSB), sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (29).

O que aconteceu

Informação foi confirmada pela SDS (Secretaria de Defesa Social). O político de 71 foi atacado com uma arma branca, segundo a nota enviada ao UOL. Ele foi socorrido e levado para hospital. Ainda não há informações em quais circunstâncias o ataque ocorreu e sobre o estado de saúde dele.

Operação é realizada em busca de agressor. Policiais militares do Bepi (Batalhão Especializado de Policiamento do Interior), do 3º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do serviço de inteligência, além de policiais civis, procuram pelo suspeito do ataque ao prefeito. Ninguém foi preso, por enquanto.