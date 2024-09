Ministério Público denuncia deputado do PT por morte de jornalista no RJ

Deputado teria encomendado a morte do jornalista por vingança, diz a denúncia. Segundo o Ministério Público, o político, que na época era presidente da Autarquia de Obras de Maricá, planejou a morte de Robson por se sentir ofendido com notícias reportadas pelo jornal da vítima de que o político teria uma relação extraconjugal com Vanessa, que, supostamente, estaria grávida dele.

Os executores do crime foram Rodrigo e Davi. Robson foi morto com seis tiros. O crime foi cometido na frente da esposa do jornalista.

A denúncia do MP-RJ foi entregue ao TJRJ que, se aceitar, tornará reu o petista e os outros denunciados. O UOL questionou o Tribunal de Justiça do Rio se a denúncia foi aceita e aguarda retorno.

Renato Machado já é réu por suspeita de corrupção. Em setembro, a Justiça do Rio aceitou denúncia contra ele por suspeita de desvio e lavagem de dinheiro na construção de obras públicas. O deputado é político influente em Maricá, além de ser pastor evangélico.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Renato e dos outros três citados. A reportagem também procurou o PT do Rio de Janeiro para pedir posicionamento. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.