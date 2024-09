Militar da FAB em Brasília está entre presos em operação contra pedofilia

Como o nome do militar não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Dezenas de prisões

A Operação Terabyte realizou 60 prisões em flagrante, divulgou a PF. O cumprimento dos mandados acontece com a participação de 750 policiais de diferentes estados, além do apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos.

Também foram cumpridos 144 mandados de busca e apreensão. Uma vítima foi resgatada.

Em uma das prisões, um homem de 29 anos foi preso por estupro de vulnerável. O acusado, residente em Alagoas, era inicialmente investigado por armazenamento de pornografia infantil, mas a polícia também descobriu que ele havia estuprado e filmado pelo menos duas crianças.

Um dos homens presos no DF, em Taguatinga, confessou que participava de um fórum de pedofilia na "Deep Web", espaço da internet que não aparece nos sites de busca. Ele baixava e armazenava pornografia infantil, e disse aos policiais que as imagens de crianças que circulavam no fórum eram feitas em estúdios de outros países.