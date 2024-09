Justiça torna réus 'coaches' que davam cursos de como pegar mulheres

A Justiça Federal de São Paulo tornou réus dois coaches estrangeiros e um brasileiro, responsáveis por promover cursos de como conquistar mulheres. Eles são acusados de induzir ou atrair menores de idade à exploração sexual.

O que aconteceu

Decisão atende a pedido do MPF (Ministério Público Federal) após indiciamento da Polícia Civil. O juiz do caso decidiu receber a denúncia e pediu para que Ziqiang Ke Mark, Thomas Firestone e Fabrício Marcelo Silva de Castro Júnior (chinês, americano e brasileiro, respectivamente) apresentem as suas defesas em um prazo de 10 dias.

Magistrado também determinou a retenção do passaporte do brasileiro. Ele considerou a medida menos gravosa e argumentou que o acusado pode ter vínculos com estrangeiros que poderiam auxiliar na sua fuga do país. Ele pediu que a medida fosse comunicada à Polícia Federal para impedir a saída de Castro Júnior do território nacional. A decisão foi publicada no dia 21 de setembro.