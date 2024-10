Prepare o guarda-chuva: SP e MG receberão chuva durante o fim de semana

Atuação de um cavado e a chegada de uma frente fria são responsáveis por essas precipitações. Conforme a Climatempo, "cavado" é o nome utilizado pelos meteorologistas para identificar uma região na atmosfera em que ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul. Nessas condições, a área de instabilidade favorece a formação de nuvens de tempestade. Isso, junto com a chegada da frente fria, fez com que a umidade voltasse a atingir as regiões afetadas pelo calor extremo, como São Paulo e Minas Gerais.

Centro-Oeste também vê a volta das chuvas em várias cidades, com acumulados expressivos. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás estão entre os estados mais beneficiados, com volumes acima de 50 mm em muitas áreas. A chuva será irregular, mas essencial para aumentar a umidade do solo após meses de clima excepcionalmente seco, como explica a MetSul Meteorologia.

Na Região Norte, os maiores acumulados de chuva ocorrerão no Amazonas. Rondônia, Roraima, Tocantins e partes do Pará também receberão precipitações significativas, com exceção do Amapá e norte do Pará, onde a chuva será menos intensa.

Chuvas menores

Rio de Janeiro e Espírito Santo devem receber chuvas menores. Embora os volumes sejam mais modestos, a previsão é de que os próximos dias tragam precipitações para grande parte da região, com a chegada de uma nova frente fria reforçando a instabilidade.

Chuvas serão de natureza convectiva, formadas pelo calor e umidade, e podem ser acompanhadas de temporais. Isso significa que pancadas localmente fortes podem trazer raios, granizo e ventos intensos. Esse padrão de instabilidade, típico do verão, deve se manter nos próximos dias tanto no Centro-Oeste quanto no Sudeste.