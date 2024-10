Autoridades resgatam corpo de menina que sumiu após deslizamento no AM

A polícia do Amazonas abriu uma investigação para apurar a causa do acidente. O deslizamento provocou o colapso de um porto de cargas e passageiros localizado às margens do rio Solimões, no município de Manacapuru.

Nos últimos anos, o país registrou deslizamentos de terra e inundações causados por fenômenos meteorológicos extremos. Os casos são atribuídos, em parte, às mudanças climáticas. Quase nove milhões de pessoas vivem em áreas de risco, segundo a Presidência.

Entenda o caso

Na segunda-feira (7), a terra cedeu e uma cratera foi aberta. Dez pessoas foram encaminhadas ao hospital do município com escoriações.

Governo do Amazonas disse que o porto está sob responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Em nota, a agência informou que não é a responsável pela administração do local, apenas pelo IP4 — instalação portuária destinada ao embarque e desembarque de passageiros, e movimentação e armazenagem de carga ao longo de canais, rios, lagoas, enseadas, baías e angras.