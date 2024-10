Engavetamento com ao menos 12 veículos deixa um morto e oito feridos no PR

Pelo menos 12 veículos se envolveram no acidente. Quatro automóveis de passeio e oito caminhões foram atingidos pelo engavetamento, de acordo com a PRF. Já a concessionária diz que 17 veículos estavam envolvidos.

Via Araucária afirma aconteceram três engavetamentos em dois quilômetros. O primeiro acidente foi registrado por volta das 7h05, envolvendo cinco caminhões, uma caminhonete e um carro. O segundo engavetamento envolveu quatro caminhões e um carro. Já o terceiro acidente ocorreu entre três carros e dois caminhões, de acordo com informações da concessionária.

Acidente provocou 29 km de congestionamento na rodovia BR-277. A Via Araucária informou que os acidentes aconteceram nos km 142 e 143 no sentido Ponta Grossa. A via passou cinco horas totalmente bloqueada e três horas com interdição parcial. O trânsito foi totalmente liberado às 15h.

A Polícia Civil irá investigar a dinâmica do acidente. A corporação informou que a perícia já foi acionada e que irá instaurar um inquérito policial para apurar os fatos.

O UOL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas não houve retorno. O texto será atualizado quando houver resposta.