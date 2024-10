Idosa de 72 anos acusada de chefiar tráfico é presa no interior de SP

Organização da qual idosa participava foi parcialmente desmantelada em 2004. À época, a Operação Desmonte mirou envolvidos com tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro no interior de São Paulo. Em 2008, 107 pessoas foram condenadas de uma única vez, com penas que variaram de 3 a 104 anos de prisão.

Quadrilha tem relação com o PCC. Em 2008, o Ministério Público de São Paulo afirmou que quatro dos presos pela Operação Desmonte eram líderes do Primeiro Comando da Capital, maior organização criminosa do Brasil. O grupo do qual a idosa presa ontem faz parte formou-se nos anos 1980 e se fortificou nos anos 1990, e tinha a política de executar quem não pagava as dívidas de droga assumidas.

Como seu nome não foi divulgado, o UOL não pôde entrar em contato com ela ou com sua defesa. Este espaço segue aberto para posicionamento.