Justiça mantém preso líder do 'novo cangaço' que iria para o regime aberto

Manutenção da prisão também citou ficha criminal com condenações por roubo e associação criminosa, e histórico de fugas. "Caso colocado em liberdade, poderá fugir, assim como já o fez anteriormente, além de continuar a praticar novos crimes de lavagem de capitais", cita decisão assinada pelo juiz Leonardo Labriola Ferreira Menino, da 1ª Vara de Piraju.

O MP aponta Zequinha como um dos principais ladrões de banco do país, que chegou a figurar entre os criminosos mais procurados do país. A defesa do preso nega e afirma que ele foi acusado por vários crimes que não cometeu e acabou absolvido.

O réu possui personalidade voltada para a prática de crimes, com inúmeras passagens policiais, além de possuir histórico de evasões.

Trecho de decisão do TJ-SP

Como foi decisão do STJ

STJ disse entender que gravidade dos delitos e reincidência não servem de fundamento para impedir a progressão do regime. "Devendo ser levados em consideração, para esse fim, os fatos ocorridos no curso da execução penal", citou o ministro Ribeiro Dantas, conforme publicou Josmar Jozino, colunista do UOL.

Na decisão, o ministro observou que o preso foi avaliado pelas autoridades carcerárias como tendo boa conduta carcerária. Segundo a família de Zequinha, antes mesmo de ser capturado, ele havia se convertido ao Evangelho e na prisão manteve a crença e a pregação religiosa.