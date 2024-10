'Mochila Maluca': nova trend nas escolas viraliza no TikTok; veja ideias

A criatividade não tem limites. Para montar as mochilas, diversos materiais são utilizados. Em sua maioria, as caixas de papelão, como as de sapato, são as principais estruturas utilizadas. Como resultado, é possível encontrar urna eletrônica, paredão de som e até uma churrasqueira —com espetinhos e luz embutida.

Ideia faz sucesso nas redes sociais. Somente no Tiktok, são quase seis mil posts com a hashtag especial para o assunto. Na rede Pinterest, inúmeras listas reúnem sugestões que podem ser fonte de inspiração para as mochilas.