Solto pelo STF, André do Rap completa 4 anos entre mais procurados do país

PF divulga possíveis disfarces de André do Rap Imagem: Divulgação/PF

André do Rap saiu da prisão beneficiado por decisão de ministro do STF. Preso em 2019 após ser localizado pela PF em Angra dos Reis (RJ), ele foi solto da penitenciária de Presidente Venceslau (SP) no dia 10 de outubro de 2020 por determinação do então ministro Marco Aurélio Mello. Quando o Supremo reverteu a decisão sob o argumento de que a decisão violava a ordem pública, o traficante não foi mais encontrado.

Após sair da cadeia, André do Rap foi de carro até Maringá (PR), onde embarcou em um avião particular até o Paraguai. As informações são de fontes do Ministério Público de São Paulo e de policiais que teriam seguido o criminoso, conforme revelou Josmar Jozino, colunista do UOL. A PF chegou a divulgar imagens com possíveis disfarces que poderiam estar sendo usados pelo criminoso.

André do Rap, condenado e procurado pela Justiça, desafia o sistema de segurança. Representante da maior organização criminosa do Brasil e com uma situação financeira abastada, ele parece não temer as consequências da lei.

Ivana David, desembargadora do TJ-SP e especialista em investigações sobre facções

Dono de mansão e até de helicóptero