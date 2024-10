Tenente-coronel é investigado após ser gravado agredindo adolescente no CE

Polícia apreendeu o adolescente após receber denúncia de que ele, supostamente, se preparava para participar de um roubo, segundo a Polícia Militar. Após a chegada dos agentes, o comparsa do jovem teria fugido, motivo que levou o tenente-coronel a agredi-lo para forçá-lo a falar quem seria o outro suspeito.

Tenente-coronel comandava o 19º Batalhão de Polícia Militar de Fortaleza. Após a repercussão do vídeo, ele foi afastado de suas atribuições nas ruas e transferido para funções administrativas, conforme informado pela PM do Ceará por meio de nota.

Caso é investigado internamente na corporação. A Corregedoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará disse ter instaurado "processo disciplinar em desfavor do policial militar, que já foi afastado de suas funções". Paralelamente, a PM-CE também abriu um Inquérito Policial Militar "para a apuração criminal do fato".

Polícia Militar do Ceará afirmou que respeita os direitos humanos e repudiou as cenas de violência que mostram o tenente-coronel torturando o adolescente. "A PM-CE não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da Corporação", diz a nota divulgada.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do tenente-coronel para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.