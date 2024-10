Inmet: Sudeste e Centro-Oeste terão temporais no fim de semana de eleições

Os moradores do Sudeste e do Centro-Oeste vão enfrentar chuvas intensas neste final de semana de eleições, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Inmet prevê temporais em sete estados brasileiros. As projeções indicam situação de perigo em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Chuvas também são previstas em outras regiões do país. Segundo o Inmet há perigos potenciais com os temporais no Acre, no Amazonas, na Bahia, no Distrito Federal, no Pará, em Rondônia e no Tocantins.