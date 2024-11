Acidente com ônibus deixa ao menos quatro mortos na Bahia

Um acidente com um ônibus deixou pelo menos quatro mortos na Bahia.

O que aconteceu

Veículo tombou na BR-110, no município de Catu, na madrugada desta segunda-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente.

Identidade dos mortos não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal. A morte delas foi constatada ainda no local do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.