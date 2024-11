Ciclone bomba não atingirá Brasil; previsão é de frente fria, diz agência

A temperatura estará "muito abaixo da média" no RS, em SC e no PR na terça, de acordo com a agência especializada no Sul do país. No RS, o dia começa frio no oeste, sul e campanha com marcas de 7ºC a 10ºC em algumas cidades. Na Serra, as mínimas vão se dar no final do dia.

Durante a tarde desta terça, os termômetros devem atingir no máximo 20ºC a 25ºC na maior parte do RS. Na Serra, vários municípios sequer devem passar dos 20ºC, de acordo com a MetSul.

A temperatura também deve cair significativamente em cidades de SC e do PR.

Chuva em São Paulo

Essa frente fria deve chegar ao estado de São Paulo. Na capital paulista, o sistema mudará o tempo com chuva e queda de temperatura entre a tarde e noite desta terça e o começo da quarta-feira (13), segundo a MetSul. A quarta na cidade deve amanhecer com chuva e temperaturas entre 15ºC e 16ºC, mas no final do dia pode fazer até 13ºC ou 14ºC em alguns bairros.

A temperatura na capital variam entre 17°C e 29°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). Entre o final da tarde e o decorrer da noite, a aproximação da frente fria deve causar aumento de nebulosidade e rajadas moderadas de vento, além de favorecer a ocorrência de pancadas isoladas de chuva de fraca a moderada intensidade.