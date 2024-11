Coronel vê 'acomodação' da polícia contra infiltração do crime organizado

Para José Vicente, o assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach no aeroporto de Guarulhos na última sexta-feira (8) mostra a fragilidade do sistema de inteligência do Brasil.

No serviço de inteligência, nós temos uma dificuldade imensa de acompanhar as atividades do crime organizado no Brasil. Não é só em São Paulo, com o PCC.

Esse ato [assassinato do empresário] foi uma pequena janela para mostrar o grande mundo do crime organizado, a força que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o país praticamente. Mostrando também, por outro lado, as ineficiências do sistema de contenção da violência do país. Há uma fragilidade evidente por parte do sistema de inteligência, que nada mais é do que coletar, guardar, articular as informações para que elas tenham qualidade nos fatos.

José Vicente, coronel da reserva da PM/SP

