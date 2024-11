Cratera interdita avenida próxima à Ceagesp, na zona oeste de SP

Cinco linhas de ônibus estão sendo desviadas desde às 2h50, de acordo com a SPTrans. São elas:

8047/41 Jaraguá - Metrô Vl. Madalena

8060/10 Vl. Piauí - Term. Lapa

846M/10 Vl. Piauí - Term. Pinheiros

917H/10 Term. Pirituba - Metrô Vl. Mariana

958P/10 Jd. Nardini - Vl. Olímpia

Buraco interdita avenida Gastão Vidigal Imagem: Reprodução / TV Globo

A causa do buraco ainda não foi identificada. Segundo a Prefeitura de São Paulo, as empresas Sabesp e Comgás foram acionadas para identificar o que possa ter causado o solapamento. As equipes estão no local desde a madrugada, segundo a administração municipal.

Profundidade do buraco aumentou após escavamento dos técnicos. De acordo com informações da TV Globo, eles tentam cavar o solapamento para entender o que pode ter acontecido.

A Sabesp e a Comgás informaram que a cratera não está relacionada aos serviços da companhia. Ao UOL, as empresas também disseram que as redes de abastecimento de água e a rede de gás encanado não foram afetadas pelo incidente.