Reinaldo: Delação premiada para futuros cadáveres só beneficia o PCC

Não é possível alguém que tinha as informações que ele possuía fazer um acordo e circular apenas com sua segurança privada —e a segurança privada era feita por policiais militares, o que é proibido. [...] Isso demonstra como estamos despreparados para enfrentar esse tipo de situação.

Um sujeito que faz uma delação que envolve uma organização poderosa como o PCC, se for delatar, precisa sumir de circulação, ficar em endereço ignorado. Se ele não quer isso, é preciso avaliar se vale a pena celebrar uma delação com ele. O que aconteceu agora? Ele tinha um monte de informações e a delação estava em andamento. Pronto, não tem mais.

Não pode haver 'morte esperada' de quem faz delação. Que coisa é essa? Há erros de condução que são primários. Temos um estatuto da delação premiada, que já é uma lei cheia de problemas, que deixa pessoas como futuros cadáveres. Se quiser tirar uma testemunha de circulação, basta oferecer a delação premiada e depois largá-la ao léu. Precisamos rever isso, inclusive do ponto de vista legal. Se for fazer delação, terá que aceitar o programa de proteção a testemunhas.

Para o PCC, pode ser um baita negócio uma delação feita desse modo. Você vai destruindo os pontos vulneráveis. Ele era um elemento vulnerável na cadeia de ação do PCC. Daqui a pouco, aparece outro. Se for assim, também será eliminado.

Reinaldo Azevedo

O colunista também destaca que os elementos da execução indicam o planejamento minucioso do crime, o que também complica a situação do MP e da condução do órgão com testemunhas-chave como o empresário.