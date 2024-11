Carros em alta velocidade causam engavetamento em farol fechado em SP

Um dos motoristas que causou o acidente fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A motorista do outro veículo estava com a CNH vencida e se recusou a fazer o teste, informou a SSP. A polícia solicitou exame clínico ao IML.

Caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dirigir sem permissão ou habilitação, embriaguez ao volante. O delegado do 26º DP (Sacomã) requisitou exames periciais complementares para auxiliar nas investigações.