Homem de 64 anos morre após teto desabar em 'forró de idosos' no Piauí

Teto caiu devido aos ventos fortes que atingiram o local, afirmou prefeitura. O Centro de Convivência dos Idosos é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e recebe eventos periódicos para socialização da terceira idade.

Vítima era "frequentador assíduo" do centro de convivência, disse secretaria. Em nota, o prefeito da cidade, Ogilvan da Silva Oliveira, afirmou que "todas as medidas necessárias para garantir a segurança e minimizar os impactos do acidente estão sendo tomadas".

Polícia Civil foi acionada. O local passou por perícia, segundo a PMPI.