Josias: PCC não se incomoda com Estado, mas com quem ousa desafiá-lo

O assassinato a tiros do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ocorrido na última sexta (8) no aeroporto de Guarulhos, revela que o PCC não se importa com a resposta do Estado, mas está disposto a tudo para tirar do seu caminho aqueles que o atrapalham, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (11).

Vinícius era delator do PCC. O Ministério Público de São Paulo para o compartilhamento dos dados desses depoimentos do empresário com as autoridades policiais que investigam a morte dele.