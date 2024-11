Dados de delação de homem morto em aeroporto devem ser entregues à polícia

Delator se negou a entrar no programa de proteção a testemunhas porque sistema "não se enquadrava no seu estilo de vida". Gakiya afirmou que Vinícius negou, na presença de advogados, a proteção do estado, afirmando que poderia arcar com os próprios custos de segurança.

Brasil passa pelo que a Itália viveu com a máfia em 1990. Para o promotor, a decisão de matar um delator à luz do dia no maior aeroporto do Brasil faz parte da estratégia de máfia do PCC. "Com certeza isso foi um recado. Eles podiam ter atingido o Vinícius em um outro local, talvez menos movimentado, com menos risco para os executores", afirmou.

Embora soubesse que corria risco, ele dizia que poderia custear a sua própria segurança. Ele também dizia que [o sistema de proteção a testemunhas] não se enquadrava no seu estilo de vida, no que se propunha para este programa de colaboração, que era de romper todos os laços da sua vida, inclusive de envolvimento com o crime.

Lincoln Gakiya, promotor do MP, à GloboNews

Como foi o crime

Gritzbach voltava de Maceió. O empresário deixou Alagoas rumo a São Paulo e desembarcou no aeroporto de Guarulhos após voltar de uma viagem com a namorada e o motorista particular dele na tarde de sexta-feira (8).

Suposto problema em um dos carros da escolta do empresário. A segurança era feita por quatro policiais militares contratados por Gritzbach e que foram afastados do serviço após o assassinato. Segundo a Polícia Civil, o Volkswagen Amarok apresentou uma falha e foi deixado em um posto de combustível sem acessar a área de desembarque. A investigação irá apurar se houve mesmo falha mecânica ou se episódio pode estar relacionado com o crime.