Morre aos 100 anos a médium Isabel Salomão, referência espírita no Brasil

"Em A Casa do Caminho desenvolveu, por duas décadas, atendimentos na área da educação voltadas a famílias em vulnerabilidade social da região. Em 1979, criou o Plantão de Socorro Espiritual, uma equipe de acolhimento para a escutatória que funcionava 24 horas, com quase 500 atendimentos por dia. Às quartas-feiras, acolhia os doentes em seu apartamento", cita o texto.

Reconhecimento de Chico Xavier

O trabalho de Isabel em Juiz de Fora foi reconhecido por Chico Xavier, maior nome do Espiritismo no país. Em 1993, após se conhecerem na cidade, ele escreveu uma carta em que ressalta qualidades da médium e da Casa do Caminho, dizendo que ficou "edificado não só com o ambiente de paz e fraternidade ali reinantes, mas sobretudo com a dedicação da fundadora desse lar de amor, dona Isabel Salomão, em cuja personalidade reconheço uma autêntica missionária de Nosso Senhor Jesus Cristo".

Chico Xavier também escreveu que ela "embora jovem, se transformou simbolicamente em mãe espiritual da coletividade". Os relatos estão em documentários postados no canal oficial da Casa do Caminho, no YouTube.

Convivência com espíritos

Em depoimentos registrados em entrevistas, Isabel contou que, ainda na infância, passou a conviver com espíritos. "Com 9 anos de idade eu já via e ouvia os espíritos. Embora católica praticante, morava na roça, sem vizinhos, e eles me falavam as coisas que não eram conhecidas no meu ambiente", relatou.