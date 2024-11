Onde é feriado dia 20 de novembro? Conheça regras

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra trata-se de um feriado nacional, celebrado em 20 de novembro. O presidente Lula (PT) sancionou no fim do ano passado o projeto de lei que tornou o dia em feriado em todo o país.

Até 2023, a data era feriado apenas em seis estados: Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo. Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff (PT) oficializou o 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

O dia remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores do Brasil durante o período colonial, de resistência contra a escravização negra no país.