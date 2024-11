PM de SP desobedece STF, não usa câmeras e não há fiscalização, diz ouvidor

A Polícia Militar de São Paulo desobedece determinação do ministro Luís Roberto Barroso (STF), não usa câmeras corporais em muitas operações e os órgãos de controle do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) não fiscalizam, afirmou neste domingo (10) o ouvidor das Polícias do Estado, Claudio Aparecido da Silva.

O que aconteceu

O ouvidor diz que a PM tem retirado as câmeras em algumas operações, "principalmente na Baixada Santista". "O ministro Barroso sugeriu ao governo do Estado que as operações sejam feitas por equipes que usam câmeras corporais. Isso não está acontecendo", afirmou Silva, após missa em memória do menino Ryan, de 4 anos, morto na última terça-feira (5) com um tiro na barriga disparado por um policial militar em Santos, litoral paulista.

Em junho, Barroso determinou que Tarcísio "mantenha o compromisso firmado com a Corte" de implementar o uso de câmeras em ações policiais. Segundo o ouvidor, no entanto, muitos agentes retiram o equipamento. Ele citou como exemplo a suposta intimidação sofrida pela família de Ryan durante o velório do garoto na quinta-feira (7). "Presenciamos um policial com uma câmera dentro do bolso do colete", disse.