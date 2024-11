Agentes que faziam escolta de delator do PCC morto podem ser expulsos da PM

Os agentes só podem atuar fora da corporação se for na área de educação, para ensinar, segundo Alcadipani. Regulamentação da atuação dos PMs em trabalhos informais é de competência dos estados. Em São Paulo, o programa "bico oficial" foi criado para que a própria administração pública possa contratar policiais de folga por meio de convênios.

Para o professor, há uma certa tolerância da Polícia Militar em relação à prática. "No final das contas há coisas mais graves que a corporação tende a focar. Há tolerância porque tem de haver. É uma forma do policial ter um dinheiro honesto e não se envolver com coisas erradas", argumentou Alcadipani.

O especialista acredita que os agentes que faziam a escolta de Gritzbach devem ser expulsos. "Acho que sim, devem ser expulsos ainda mais porque teve uma grande repercussão. A Polícia Militar tende a ser implacável em casos como este", explicou.

Já o advogado criminalista e mestre em direito Rafael Paiva argumenta que não é comum a aplicação da punição de expulsão nesses casos. "É uma prática, inclusive, muitas vezes acobertada por oficiais superiores. Na prática, a administração pública faz vista grossa. Quando algum caso é levado para apuração, as punições mais brandas, como a advertência, são as que costumam ser aplicadas", disse.

Paiva diz que há um conflito entra as atividades, pública e privada, exercidas simultaneamente. "Precisaríamos pensar a segurança pública no Brasil de uma forma mais profunda para que esses agentes, essenciais para nossa vida em sociedade, não precisem se expor aos riscos de uma atividade paralela de segurança para complementação de renda. É importante que a gente entenda que nenhum policial opta por se expor a riscos e a processos administrativos por puro prazer. Mas, não deixa de ser um conflito. Algo que pode ser evitado, com plano de carreira mais claro e acessível, e uma remuneração mais vantajosa", defendeu o advogado criminalista.

