Delator do PCC recusou proteção à testemunha para 'manter estilo de vida'

O delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos na sexta-feira (8), se recusou a entrar no programa de proteção a vítimas e testemunhas. A informação é do promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do MPSP (Ministério Público de São Paulo).

O que aconteceu

Gritzbach disse ao MP que podia bancar a própria segurança. "O Ministério Público ofereceu a todo momento a inserção do Vinicius no programa de proteção de réu colaborador", esclareceu o promotor de Justiça, em entrevista à GloboNews, nesta segunda-feira (11). Vinícius havia fechado um acordo de delação premiada em março deste ano.