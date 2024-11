Ondas de calor, chuvas? Saiba o que esperar do próximo verão na sua região

Com a ausência do fenômeno El Niño, que marcou o início da primavera e os primeiros meses do ano trazendo ondas de calor intensas, o verão de 2025 - que se inicia no dia 21 de dezembro e permanece até 20 de março do próximo ano -, promete ser diferente do anterior, com menos ondas de calor extremo. O clima esperado é de grandes variações de temperatura e volumes intensos de chuva.

"O próximo verão não será tão quente como o último, que bateu recordes de calor. Haverá alguns picos de temperaturas altas, mas depois elas diminuirão, com variações mais frequentes. As chuvas também terão maior oscilação e há a expectativa de longos períodos chuvosos ao longo do verão", afirma Ana Clara Marques, meteorologista da Climatempo.

O que esperar do verão de 2025?

O El Niño, que aumenta a temperatura nos oceanos, foi um dos causadores as ondas de calor vistas em alguns momentos do ano. O La Niña, que diminui estas temperaturas, deve ter intensidade fraca em 2025.