Grávida de 8 meses e feto morrem após moto ser esmagada por caminhão em SC

Morte da jovem e do feto foram confirmadas por um médico do Samu. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a jovem foi encontrada sem sinais vitais, assim como o feto que ela gerava, de uma menina que se chamaria Zoe.

Motorista do caminhão não teve ferimentos. Ele dispensou atendimento médico, informou o CBMSC. Outras duas pessoas envolvidas no acidente, a motorista do carro de passeio e o passageiro do caminhão, também não precisaram de socorro hospitalar.

"Meu mundo acabou", diz marido da vítima. Em publicação nas redes sociais, Bruno Nardes lamentou a morte de Fernanda e da filha. "Meu Deus, por que levou minhas meninas, por que não me levou no lugar delas?"

Fernanda estava a caminho do trabalho no momento do acidente. Ela planejava tirar licença maternidade em fevereiro. A família não publicou detalhes sobre velório e enterro.