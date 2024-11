Delírio da gripe espanhola: família alemã decepou pai 'endemoniado' em SP

Com a crise sanitária, os jornais passaram a noticiar histórias de pessoas que, delirando de febre, cometiam atrocidades. Em uma delas, a notícia era de que um vaqueiro matou o vizinho a pauladas. Em outra, um menino de nove anos, também doente, saiu de casa e foi encontrado boiando nas águas do rio Tietê.

A família Schonhardt, que havia vindo de Wurttemberg para o Brasil em 1913, também foi acometida pelos delírios da gripe. Após receber atendimento no Hospital Provisório do Clube Germânia, o pai, Ernest, teria trocado o protestantismo pelo catolicismo e falava de uma luta entre Deus e o diabo, em aparente alucinação.

O filho Ernest, de 19 anos, teria deixado o emprego no Hotel Albion para cuidar do pai. A mãe, Elisa, que também estava doente, chamou o jovem para ajudar nos cuidados com o marido, que parecia transtornado e tentava agredir a mulher, de acordo com informações da historiadora Liane Maria Bertucci, professora da UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Mãe e filho se convenceram de que Ernest era, na verdade, a encarnação do demônio. Para eles, os sinais eram claros: a alma do homem já estaria em outro mundo, seu corpo exalava um cheiro de enxofre e até as moscas fugiam dele.

Foi, então, que os dois decidiram matá-lo para ''livrar o mundo do satanás''. No início de dezembro, pai e filho entraram em uma luta corporal. Na sequência, Ernest ficou desacordado, foi asfixiado com uma pedra de amolar e teve a cabeça cortada, descreveram os jornais O Estado de S. Paulo e O Combate, na época.

A outra filha do casal, Rosa, se deparou com a cena e chamou a polícia. Alucinados e em delírio, mãe e filho foram presos e depois confinados no Recolhimento das Perdizes, instituição para pacientes psiquiátricos - chamados de ''doentes mentais'' naquele período.