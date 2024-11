Filhote de golfinho ameaçado de extinção é resgatado em praia de SC

Pesando 5,4 kg e medindo 78 cm, o filhote foi transferido para uma piscina de água salgada, preparada na sala de internação da associação. O filhote está sendo monitorado 24 horas por dia por uma equipe formada por médicos veterinários, biólogos, tratadores e outros profissionais.

A associação afirma que os filhotes de toninhas são "sensíveis e suscetíveis ao estresse". "Por isso é essencial que os cuidados ocorram em ambientes silenciosos e com baixa luminosidade".

A reabilitação segue o protocolo da Aliança Internacional para Conservação das Toninhas. Junto a outras organizações, a aliança desenvolve estratégias para aprimorar os esforços de reabilitação de toninhas, principalmente filhotes.

A toninha é a espécie de golfinho mais ameaçada do Brasil, segundo lista nacional do ICMBio. O animal habita águas costeiras e rasas do Brasil, Uruguai e Argentina, sendo frequentemente exposta a ameaças antrópicas como a captura incidental por redes de pesca.