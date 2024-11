Mercado de ações judiciais é assustador, diz delegado sobre TJ de Tocantins

Investigação mira a presidente da Corte estadual, desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, e a vice, Ângela Maria Ribeiro Prudente. Também são investigados os desembargadores Helvécio de Brito Maia Neto, Angela Issa Haonat e João Rigo Guimarães, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.

Outros alvos da Operação Maximus são: os juízes José Maria Lima, Marcelo Eliseu Rostirolla, Océio Nobre da Silva e Roniclay Alves de Moraes —até o ano passado, atuando como auxiliar da Corregedoria da Corte estadual.

A operação

As transcrições e detalhes dos áudios constam da representação que a PF levou ao STJ pela abertura da operação. Na ocasião, foi preso Thales André Pereira Maia, filho do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, também investigado no inquérito. Na última sexta-feira, o STJ mandou soltar Thales Maia.

"Insatisfeitos com propina fracionada e demora para pagamento". Nos áudios captados pela PF, em uma conversa entre Thales Maia e outro investigado, os investigadores afirmam que "percebe-se que os membros do Poder Judiciário estavam insatisfeitos com os pagamentos da suposta propina de forma fracionada, inclusive, com a demora em pagá-los". O caso em questão envolve os interesses de uma mineradora.

O que dizem os investigados

Na ocasião da operação, a desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe disse ter recebido com "indignação e repúdio o indevido envolvimento" de seu nome na Operação da PF e negou qualquer irregularidade. A desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente refutou "de maneira categórica, quaisquer ilações ou sugestões de favorecimento, assinalando que jamais recebeu qualquer vantagem indevida em razão do exercício de seu cargo, sendo absolutamente infundados os fatos apresentados, o que será comprovado brevemente". Veja a íntegra dos posicionamentos das duas no fim desta reportagem.