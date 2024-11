Jovem ameaçada por ex salta de carro em movimento após avistar blitz em MG

Uma jovem de 21 anos saltou de um carro em movimento, na manhã da última sexta-feira (29), ao avistar uma blitz em rodovia no município de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), para escapar do ex-namorado, que a ameaçava e dirigia o veículo, segundo informado pela vítima a autoridades policiais.

O que aconteceu

Mulher saltou do carro ao avistar viaturas da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, que fiscalizava rodovia. Aos policiais rodoviários, ela relatou que estava sendo levada pelo ex-namorado para Sabará sem o seu consentimento. A jovem disse ainda que pediu para desembarcar do veículo inúmeras vezes, segundo informado pela PRF-MG em nota. "Diante das ameaças do motorista, ao avistar os Policiais Rodoviários Federais, a vítima decidiu pular do veículo", informou o órgão.

Jovem sofreu ferimentos leves e motorista foi detido. De acordo com a PRF-MG, após o salto da vítima com o veículo em movimento na altura do KM-450 da BR-381, a passageira ficou com "escoriações leves" e foi socorrida pela equipe policial. Já o motorista, fugiu sentido João Monlevade (MG), mas foi interceptado pelos policiais alguns quilômetros a frente. As identidades da vítima e do autor não foram reveladas pelas autoridades.