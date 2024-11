Fim de semana será de chuva em boa parte do país; veja previsão

Próxima semana continua chuvosa. Em São Paulo, os acumulados de chuva podem superar 100 mm, podendo chegar a 120 mm em pontos específicos. No Rio de Janeiro, as regiões serranas e sul continuam sob alerta, com acumulados que podem ultrapassar 60 mm. A capital e o litoral também terão chuva frequente, mas com volumes menores.

Minas também terá volumes significativos, especialmente no sul. Belo Horizonte e áreas centrais devem registrar chuva de forte a moderada. No Espírito Santo, o sul do estado receberá os maiores volumes, enquanto as outras regiões terão pouca ou nenhuma chuva significativa.