Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Ipiranga, na zona sul de SP

Fogo começou por volta das 19h. A reportagem apurou que o telhado do galpão está comprometido pelas chamas e dificultando o combate do incêndio. As chamas também atingiram parcialmente um galpão ao lado.

Imagens aéreas, divulgadas pela GloboNews, mostram o fogo em todo o galpão. Muita fumaça escura saía do local logo após o início do incêndio.

Imagens aéreas mostram as chamas no galpão no bairro do Ipiranga Imagem: Reprodução/GloboNews

Bombeiros trabalham no combate as chamas em um galpão no bairro do Ipiranga Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Mauricio Nogueira, coordenador do galpão ao lado do atingido, compareceu ao local. Ele contou à imprensa que retirou os caminhões da empresa onde trabalha da área. "Quem tiver seguro, muito bem. Quem não tiver, coitado, perdeu tudo ali", disse.

Ao UOL, uma capitã disse nesta noite que os bombeiros ainda não sabem quais tipos de produtos estavam queimando no local. Viaturas da PM (Polícia Militar) e da Defesa Civil acompanham a ocorrência.