Acidente entre dois ônibus e caminhão deixa cinco mortos em rodovia na BA

Cinco pessoas morreram após uma colisão entre dois ônibus e uma carreta na BR-110, na Bahia.

O que aconteceu

Veículos bateram no km 274 da pista, na cidade de Inhambupe. As partes dianteiras dos dois ônibus ficaram destruídas no acidente, que aconteceu na noite da quarta-feira (4).

Vinte e cinco pessoas foram hospitalizadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu encaminharam as vítimas feridas a hospitais de Olindina e Ribeira do Pombal. Os estados de saúde delas não foram divulgados até o momento.