Bergamo: Tarcísio precisa controlar a polícia ou será engolido por ela

Tarcísio se encontra nesse momento, com muitas contradições, inações e omissões. Resta saber qual direção ele tomará. Doria pagou indenização àquelas famílias, colocou um freio e botou as câmeras [corporais] goela abaixo da polícia. Quando se viu nessa fase, ele guinou para controlar a polícia. Estamos vendo Tarcísio no discurso. Precisamos ver o que ele fará de efetivo. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Sakamoto: Governo de SP protege PM que mata porque eleitor bate palma

O governo do estado de São Paulo defende a truculência policial por saber que este tipo de política de segurança pública rende votos e tem respaldo de parcela significativa da população, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.

O nome do problema não é Guilherme Derrite, que está cumprindo ordens. Ele é responsável também, mas realiza essa segurança sob bênção de Tarcísio. Ele é o governador e quem aplicou essa política, da mesma forma como ele retraiu na questão das câmeras de segurança, que antes gravavam ininterruptamente e hoje não necessariamente.

Existe essa política do 'bate, espanca, sangra, mata' para reduzir crime, que é extremamente equivocada e de responsabilidade do governador. Não adianta trocar o Derrite, colocar outra pessoa e essa política continuar só para inglês ver. O governador e o Derrite são os grandes responsáveis por esse processo de descontrolar a tropa através da falsa sensação de que eles [policiais] podem fazer o que quiserem que a gente segura e mata no peito.