Tales: Governador Tarcísio de Freitas escolheu um 'secretário matador'

Assim como [o ex-presidente Jair] Bolsonaro escolheu militares assim [em seu governo], o nosso governador Tarcísio de Freitas também escolheu um secretário assim.

Tales Faria, colunista do UOL

Tarcísio tem sido pressionado a demitir Guilherme Derrite, diante do número crescente de denúncias de violência policial e letalidade no estado de São Paulo. O governador, no entanto, descartou essa possibilidade ao ser questionado por jornalistas. "Olhe os números. Você vai ver que está [fazendo um bom trabalho]", disse ele, sem explicar quais números seriam esses.

Mudança de opinião em meio a escalada de violência

Assim como o secretário, o governador de São Paulo também era contrário ao uso das câmeras. Durante a campanha eleitoral de 2022, Tarcísio chegou a dizer que retiraria o equipamento do uniforme dos policiais. Depois, recuou e foi pressionado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que pediu explicações sobre o seu uso. Agora, após a escalada de violência cometida por agentes militares, o político disse que "tinha uma visão equivocada" e entende que as câmeras são "instrumento de proteção da sociedade e do policial".

A questão é que [Tarcísio] foi empurrado pelos fatos e mudou de opinião. Mas a verdade é que vamos precisar ver como é que ele vai fazer com as câmeras. O que vai ser da câmera que o policial pode manipular. Muitos outros casos ocorreram e não foram filmados, de forma alguma, porque o governador e a polícia foram contra as câmeras no uniforme. Vamos ver a partir de agora Tales Faria, colunista do UOL

SP deve explicar uso das câmeras ao STF

Em novembro, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, solicitou esclarecimentos sobre o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo.