Mãe de menino de 4 anos morto pela PM: 'Dói fazer o mesmo caminho todo dia'

A merendeira Beatriz da Silva Rosa, mãe do pequeno Ryan da Silva Andrade, de 4 anos, morto em ação da Polícia Militar, em Santos, no litoral paulista, se emocionou ao relatar a nova rotina de vida após a perda do filho. O desabafo foi feito durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (5).

Está sendo muito difícil para mim, porque eu perdi a rotina do dia a dia. Eu acordava, trocava, o levava para escola, ia trabalhar. Hoje, eu fico perdida de manhã. Para ir trabalhar, eu tenho que fazer o caminho que eu fazia para levá-lo para a escola todo dia. Olho para a cama dele e penso: 'Cadê o meu filho?' Não tenho mais o meu filho .

Beatriz da Silva Rosa, mãe do menino Ryan

Ryan brincava na rua no Morro do São Bento momentos antes dos disparos. Estava com os irmãos quando foi atingido por um tiro na barriga. Ele chegou a ser levado à Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento.