Mulher é presa após esfaquear homem dentro de hospital no Paraná

Segundo ela, em um momento de fúria, pegou uma faca e começou a atacá-lo. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu.

Chegando no hospital, o homem foi surpreendido pela mulher. Ela deu cerca de 30 facadas na vítima, que estava deitada em uma maca. A câmera de segurança do local flagrou a ação.

Após o ataque, ela aguardou no local pela chegada da polícia e foi presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Após decisão da justiça, a prisão foi convertida em preventiva. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer todos os fatos.

"Fato isolado", afirmou a Prefeitura de Quedas do Iguaçu. De acordo com o órgão, a mulher entrou no hospital portando apenas uma bolsa, e não levantou suspeitas antes do ataque. A prefeitura também disse que irá tomar medidas para reforçar a segurança.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Quedas do Iguaçu, o homem está bem e já teve alta do hospital. O nome dos envolvidos não foi revelado, portanto não foi possível identificar suas defesas. O espaço permanece aberto.