12 PMs envolvidos no caso de agressão a idosa em Barueri (SP) são afastados

Os vídeos mostram um policial aplicando um "mata-leão" em Juarez e outro agredindo o empresário com um cassetete. Mesmo ferida, Lenilda foi levada por policiais até uma viatura da corporação, de acordo com as imagens.

Juarez, Matheus e Lenilda foram levados para o Pronto Socorro Central de Barueri (Sameb). O caso foi registrado como desacato, resistência, lesão corporal e abuso de autoridade na Delegacia de Polícia de Barueri.

Os policiais justificaram a entrada na casa pela "caracterização do estado flagrancial em que se encontrava Matheus, o qual teria praticado, em tese, o crime de desacato contra os policiais".

(Com Estadão Conteúdo)