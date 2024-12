Reinaldo: Tarcísio diz o certo sobre câmera, mas vive seu patético momento

O seu passado e as suas escolhas deixaram pais sem filhos, deixaram famílias sem pai. Deixaram mulheres sem maridos. Houve inocentes que morreram nessa aventura. A população sabe que está tendo de se proteger dos bandidos e dos maus policiais.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

SP deve explicar uso das câmeras ao STF

Em novembro, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, solicitou esclarecimentos sobre o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo.

O requerimento do ministro é no âmbito de uma ação protocolada pela Defensoria Pública de São Paulo para reverter a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que suspendeu o uso obrigatório de câmeras corporais em operações policiais no estado.

Barroso rejeitou o pedido da Defensoria, pois considerou que o governo paulista já tinha assumido o compromisso de efetivar o uso das câmeras, e que, portanto, não seria necessária ordem judicial.

As novas câmeras adquiridas pelo governo do estado não gravam ininterruptamente. O contrato com a antiga fornecedora dos aparelhos se encerrou em julho, e as câmeras novas, da Motorola Solutions, podem ser ligadas e desligadas pelos próprios policiais.