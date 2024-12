Após matéria do UOL, Justiça manda prender PMs condenados por morte de 2008

O UOL publicou na manhã desta sexta-feira (6) que os PMs condenados nunca haviam sido presos pelos crimes, mas receberam promoção de cargo. Ainda durante a investigação da morte, os réus foram promovidos na polícia. Malheiro era tenente, se tornou capitão. Jorge saiu de 3º sargento para 1º. Os demais foram promovidos de soldados para cabo.

Policiais devem cumprir pena em regime fechado. Os seis policiais haviam sido condenados à prisão e perda dos cargos em 2015, quando foram ao júri em primeira instância. No entanto, logo entraram com recursos e continuaram em liberdade até este ano, quando foi julgado último habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal). O processo tramitou em segredo de justiça.

Os policiais solicitaram habeas corpus alegando falhas nas provas do crime. Mas o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, declarou falta de fundamentação para os argumentos e expediu a declaração de trânsito em julgado —mantendo a decisão da Justiça paulista. O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) também foi contrário à anulação da condenação.

Rafael e Edmar foram condenados a 18 anos de reclusão. Eles foram apontados como os responsáveis por obrigarem os jovens a ingerir a substância. Os demais foram condenados a 14 anos de reclusão, por presenciarem o crime e não fazerem nada.

Todos os envolvidos permanecem em liberdade desde a data do crime. Com os recursos esgotados e as ordens de prisão expedidas, os mandados foram expostos no BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão).

O UOL consultou o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para comentar os pedidos de prisão; havendo resposta, o texto será atualizado. O MP-SP havia se manifestado afirmando "que os réus permaneciam soltos em virtude da possibilidade de interposição de recursos contra a condenação".