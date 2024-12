Josias: Prisão de PM é necessária e faz crer que estado tenta conter surto

0:00 / 0:00

Tales: Problema do Tarcísio é Derrite, não só as câmeras

Além da polêmica em torno do uso das câmeras corporais nos uniformes dos policiais militares, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem em Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, um de seus maiores problemas, analisou Tales Faria.

Suspeito que a essa altura do campeonato Tarcísio tenha se convencido não só do problema das câmeras, mas que o grande problema dele é o Derrite. Ele não pode se livrar dele. Derrite foi o mentor dessa política das câmeras e sempre defendeu que não faz sentido usá-las. É um homem da política do 'bandido bom é bandido morto'.

O governador não pode se livrar do Derrite porque ele foi indicação pessoal de Jair Bolsonaro, o homem que fez de Tarcísio candidato ao governo de São Paulo e lhe entregou os votos do bolsonarismo. Tarcísio pode voltar atrás, dizer que acredita nas câmeras, mas terá sempre o Derrite. Tales Faria, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra: