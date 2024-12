Mulher é agredida com chutes, socos e mata-leão durante abordagem policial

Vinícius de Lima Britto se tornou réu pelo crime e foi levado para o presídio Romão Gomes na noite de quinta-feira (05), após a Justiça determinar sua prisão. A decisão proferida pela juíza Michelle Porto de Medeiros apontou que a materialidade do crime está minimamente comprovada. Ela citou fotografias anexadas nos autos do processo, imagens e o depoimento prestado por uma testemunha que presenciou o crime.

0:00 / 0:00

Já na quarta-feira (04), uma outra abordagem policial terminou em agressão em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Lenilda Messias, de 63 anos, ficou ferida após a ação, além de outros familiares da idosa.

SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que 12 policiais militares foram afastados. Nesta quinta-feira (5), em nota, a pasta esclareceu que os agentes foram ouvidos pela Corregedoria da instituição e afastados das atividades operacionais.

As investigações do caso prosseguem por meio de inquérito policial militar e pela Polícia Civil. A SSP esclareceu que apuração será feita com análise das imagens externas e das câmeras corporais dos agentes.

Governador voltou atrás sobre câmeras corporais

Após questionar a utilidade das câmeras corporais em entrevista à TV Globo em janeiro, o governador Tarcísio de Freitas voltou atrás e disse que "tinha uma visão equivocada" sobre o uso do equipamento. Ele afirmou que as câmeras são "instrumento de proteção da sociedade e do policial" e disse que pretende manter e ampliar o programa estadual relativo a esses equipamentos, além de "tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia".