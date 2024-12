'Pai, pai', disse menina de 12 anos antes de ser morta no Rio de Janeiro

A menina chegou a ser socorrida. "Depois que acabaram os tiros, eu fui lá e socorremos ela. Botamos dentro do carro e levamos para o hospital", disse o pai. A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho. Conforme a Prefeitura do Rio de Janeiro informou, ela deu entrada na unidade de saúde em estado grave e não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte da menina. Os agentes ouviram parentes e estão em busca de mais informações para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer as circunstâncias dos fatos. A investigação está em andamento.

A Polícia Militar afirmou que não realizava operação na região no momento do tiroteio. Em nota, a corporação esclareceu que "informações preliminares informam que a região foi cenário de um confronto entre integrantes de quadrilhas rivais. De imediato, o comando do 3° BPM determinou o reforço no policiamento na região".

Sandro contou que a filha era cheia de sonhos. Ela estava animada com o campeonato de vôlei da igreja que iria participar. De presente, pediu ao pai uma joelheira. "Era uma boa garota, uma menina nota 10", lamentou Sandro.

O corpo de Kamila será velado e sepultado neste sábado (7) no Cemitério de Inhaúma, na zona norte.

Com Estadão Conteúdo