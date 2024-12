Recebe salário e pode até continuar armado: o que acontece com PM afastado?

Treze policiais militares de São Paulo foram afastados após um PM jogar um homem de cima de uma ponte em São Paulo. Eles serão colocados em funções administrativas durante a investigação.

O que acontece com PM afastado?

Continua recebendo salário integral. As obrigações dos policiais investigados em procedimentos internos variam de estado a estado, por conta dos respectivos estatutos, já que as policiais militares são estaduais. Mas, em geral, PMs sob investigação criminal não ficam sem remuneração ao menos até o trânsito em julgado de condenação.

Entendimento é do STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo o Supremo, a tramitação de processo criminal, em si, não autoriza o cancelamento do pagamento do servidor público acusado de crime. Em 2023, o STF derrubou uma lei do Paraná que autorizava o corte do salário, por decisão administrativa, de policial civil afastado do cargo para responder a processo criminal.