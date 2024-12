Saia, maquiagem: igrejas usam a Bíblia para guiar aparência de mulheres

A Constituição Federal assegura a igualdade de gênero e proíbe discriminações baseadas em sexo ou religião. Além disso, a Lei Maria da Penha e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) protegem as mulheres de práticas coercitivas, garantindo a liberdade de escolha sobre suas vestimentas. Nenhuma doutrina ou tradição pode violar o direito à dignidade e liberdade das mulheres, afirma a advogada.

Apesar de existirem leis que protejam a mulher de abusos desse tipo, as normas bíblicas continuam a influenciar a sociedade brasileira além do contexto religioso. Claudia Neves da Silva, autora do artigo 'A Legitimação da Subalternidade da Mulher no Cristianismo e no Islã' (2023), argumenta que as doutrinas religiosas mantêm forte coesão social. Esses valores, como modéstia e recato, ainda moldam as expectativas de "bom comportamento" feminino na sociedade.

A pluralidade de interpretações bíblicas reflete a diversidade cultural e religiosa. No Brasil, alguns grupos mantêm padrões mais rígidos de vestimenta e comportamento, enquanto outros optam por uma leitura mais flexível. Para Schrijnemaekers, essa pluralidade "reflete as relações de poder e preferências culturais" de cada época.

"Vestir-se é uma construção social, cultural, histórica e econômica", ressalta a professora. "O que é decoro ou modéstia varia segundo o tempo e os grupos sociais que interpretam esses conceitos. Por mais que as pessoas afirmem que se apoiam unicamente na Bíblia, ela é um texto que permite interpretações distintas; as normas de conduta que dela surgem refletem as tensões e os valores de cada sociedade".

Vaidade é pecado?

O teólogo Rodrigo Moraes avalia que o entendimento sobre o que é apropriado ou não varia conforme a interpretação do livro, o que faz a Bíblia permanecer viva para diferentes contextos. "Por mais que as pessoas afirmem que se apoiam unicamente na Bíblia, é a interpretação que transforma as normas em realidade cultural", conclui o teólogo.