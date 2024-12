Tales: Erro original foi manter arma de PM investigado por outras mortes

O governador não pode se livrar do Derrite porque ele foi indicação pessoal de Jair Bolsonaro, o homem que fez de Tarcísio candidato ao governo de São Paulo e lhe entregou os votos do bolsonarismo. Tarcísio pode voltar atrás, dizer que acredita nas câmeras, mas terá sempre o Derrite. Tales Faria, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

0:00 / 0:00

Josias: Prisão de PM é necessária e faz crer que Estado age para conter surto

A prisão do PM Vinícius de Lima Britto, gravado matando um jovem negro com tiros nas costas em São Paulo, revela uma tentativa do governo do estado de São Paulo em frear a escalada dos casos de violência policial, afirmou o colunista Josias de Souza.